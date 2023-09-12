Странам ЕС угрожает нашествие красных огненных муравьев

Странам Европы угрожает нашествие красных огненных муравьев. Об этом говорится в статье обозревателя Guardian Патрика Баркхэма.

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По его словам, красный огненный муравей Solenopsis invicta обладает мощным жалом, повреждает посевы и может поражать электрооборудование, в том числе автомобили и компьютеры.

Кроме того, распространение этих муравьев приводит к серьезному сокращению местной флоры и фауны. Баркхэм пояснил, что муравьи могут быстро образовывать "суперколонии" с несколькими королевами. Эти колонии охотятся на беспозвоночных и более крупных позвоночных, уничтожают растения, вытесняют местных насекомых и травоядных животных.

Красные огненные муравьи уже прижились в Италии, а на фоне глобального потепления они могут быстро "захватить" всю Европу. Нынешние климатические условия в Лондоне, Париже, Риме и Барселоне пригодны для этого муравья, заявил эксперт.