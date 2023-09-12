В России вырос спрос на ремонт старых iPhone

Спрос на ремонт iPhone среди россиян за год вырос на треть. Так, в августе 2023 года мастеров по ремонту искали на 33% чаще, чем в том же месяце прошлого года 2022 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков платформы «Авито услуги».

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В Москве и Санкт-Петербурге спрос на ремонт iPhone вырос на 65% и 64% соответственно. Интересно отметить, что спрос на ремонт смартфонов других брендов снизился: на ремонт Xiaomi — на 22%, Honor — на 29%, Samsung, на 7% - Samsung.

Тренд подтвердили в YouDo. По данным сервиса, спрос на ремонт iPhone вырос на 26% за год. Наиболее популярные запросы — замена дисплея, контроллера питания или платы зарядки, ремонт корпуса, диагностика смартфона. Средняя стоимость ремонта выросла в августе год к году на 12,6%, до 2429 рублей, отметили в компании.