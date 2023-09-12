В атмосфере похожей на Землю планеты нашли метан и углекислый газ

Международная группа астрономов изучила атмосферу планеты K2-18 b с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Ученые пришли к выводу, что в газовой оболочке небесного тела есть метан и углекислый газ, что делает K2-18 b потенциально пригодной для существования органической жизни. Исследование опубликовано на сайте Европейского космического агентства (ESA).

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Экзопланета K2-18 b расположена примерно в 120 световых годах от Земли и обладает массой в 8,6 раза больше нашей планеты. Она вращается вокруг красного карлика K2-18 в созвездии Льва. Предыдущие исследования показали, что поверхность K2-18 b может быть покрыта водой.

«Наши результаты подчеркивают важность рассмотрения разнообразных обитаемых сред при поиске жизни. Традиционно поиски жизни на экзопланетах сосредотачивались в первую очередь на небольших скалистых планетах, но более крупные миры значительно удобнее для атмосферных наблюдений», — объяснил ведущий автор статьи, астроном из Кембриджского университета Никку Мадхусудхан,

Обилие метана и углекислого газа, а также нехватка аммиака подтверждают гипотезу, что под богатой водородом атмосферой на K2-18 b может находиться океан. Кроме того, наблюдения показали наличие на планете молекул диметилсульфида (ДМС). На Земле этот элемент производит только жизнь — основная часть ДМС в нашей атмосфере выделяется фитопланктоном.