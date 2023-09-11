В WhatsApp появился интерфейс обмена сообщениями между мессенджерами

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp появился экран «сторонние чаты». Предположительно, в нём будет реализована функция обмена сообщениями между разными приложениями – ранее Евросоюз потребовал от 19 крупнейших сервисов ввести подобный функционал, чтобы соответствовать Закону о цифровых рынках. Об этом сообщает WaBetaInfo.

Согласно требованию Евросоюза, названные мессенджеры должны иметь функцию обмена сообщениями между собой. На данный момент новый экран в WhatsApp доступен только в тестовой версии Android-приложения. При этом никакого нового функционала в этой версии пока нет – только новый элемент интерфейса. Ожидается, что именно сюда будут попадать сообщения от мессенджеров компаний Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Microsoft.

На реализацию требований Евросоюза у разработчиков приложений осталось ещё шесть месяцев. Это означает, что новая функция должна будет появиться в WhatsApp не позже марта 2024 года. При этом совместимость между разными приложениями должна будет включать в себя не только обмен текстовыми сообщениями, но и файлами, видеозвонками и аудиосообщениями.