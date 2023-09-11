Хинштейн призвал россиян отказаться от Google Play

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал россиян отказаться от магазина приложений Google Play в пользу российского RuStore. Об этом депутат написал в своих соцсетях 11 сентября, комментируя появление вредоносных приложений в Google Play.

Хинштейн рассказал, что исследователи из «Лаборатории Касперского» обнаружили в Google Play несколько зараженных версий мессенджеров Telegram и Signal со шпионским программным обеспечением внутри. По словам депутата, Google Play не в первый раз попадается на «сомнительных приложениях» и зараженных копиях популярных сервисов.

«Советую россиянам использовать вместо этого отечественный магазин приложений RuStore. Он предоставляет гарантированный безопасный доступ к приложениям. Сервисы, которые появляются в RuStore, проверены в том числе с помощью ручной модерации», — написал парламентарий.