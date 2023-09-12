Названы причины сокращения биоразнообразия животных 5 млн лет назад

Ученые проанализировали записи о более чем 200 вымерших и 48 современных видах травоядных животных из 186 мест по всей Восточной Африке и определили, какие виды и где обитали за последние 7,4 миллиона лет. Они также рассмотрели взаимосвязи между функциональными признаками видов (масса тела, высота зубов, количество выступов на коренных зубах) и условиями окружающей среды. Анализ показал, что сокращение биоразнообразия началось около 5 миллионов лет назад. Сперва это происходило из-за того, что пастбища стали больше, а леса сократились. Не все животные смогли привыкнуть к новым условиям. Позже, около 1,7 миллиона лет назад, ухудшился климат и многие виды вымерли. Результаты исследования позволят понять, какие виды в настоящее время требуют больших усилий для сохранения. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Крупные млекопитающие формируют экосистему, например помогают цвести растениям, служат добычей и многое другое. Сегодня существует менее половины родов крупных млекопитающих, которые жили более 50 тысяч лет назад. В основном они обитают в Африке и Азии. Но им все еще угрожает исчезновение из-за деятельности человека и изменений климата.

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Команда исследователей заглянула на миллионы лет в прошлое и изучила, как влияет вымирание млекопитающих на взаимодействие между их сообществами и окружающей средой. Авторы начали с анализа записей о более чем 200 вымерших и 48 современных видах травоядных животных из 186 мест по всей Восточной Африке. По этим данным они смогли определить, где и когда каждый вид обитал за последние 7,4 миллиона лет. Оказалось, что сокращение биоразнообразия началось около 5 миллионов лет назад. Некоторые даты совпали с периодами, когда менялся климат и начали появляться древние люди.

«Мы задавались вопросом, что бы мы обнаружили, если бы исследовали, как менялись физические черты млекопитающих по мере изменения окружающей среды с течением времени, а не просто смотрели на закономерности в их биоразнообразии, — говорят ученые. — Это важно, потому что, если вид млекопитающих обладает чертами, которые хорошо подходят для его среды обитания, он может лучше способствовать функционированию этой среды. Но если это не так, окружающая среда может функционировать не так хорошо, как могла бы».

Тогда авторы адаптировали под свои исследования метод, называемый эконометрикой. В данном случае подход рассматривает взаимосвязи между условиями окружающей среды (погода, растительность и тому подобное) и функциональными особенностями животного, в качестве которых команда выбрала массу тела, высоту зубов и количество выступов на коренных зубах. Например, виды с длинными зубами приспособлены травянистой растительности лугов. И, наоборот, виды с короткими зубами поедают более мягкую древесную растительность и кустарники. Для каждого признака ученые построили модель его взаимосвязи с окружающей средой.

«Используя наши модели, мы смогли по информации о признаках, встречающихся в сообществах млекопитающих, оценить, как выглядела окружающая растительность, — рассказали исследователи. — Поскольку эти сообщества существовали в разные моменты времени, мы смогли наблюдать, насколько постоянными оставались взаимоотношения млекопитающих с окружающей средой на протяжении всего времени».

Анализ показал, что, хотя сокращение биоразнообразия и началось около 5 миллионов лет назад, взаимосвязь между признаками и окружающей средой долгое время оставалась неизменной. Оказалось, что ранние потери связаны с адаптацией видов к пастбищным условиям. В дальнейшем, около 1,7 миллиона лет назад, климат стал более засушливым и переменчивым, а количество деревьев упало ниже 35%. Из-за этого сократились численность видов и их разнообразие, что привело к нарушению взаимосвязи. Вероятно, такие изменения поставили под угрозу функционирование млекопитающих в местных условиях.