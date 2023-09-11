Один из самых опасных видов муравьев обнаружили в Европе

Один из наиболее опасных инвазивных видов муравьев — красные огненные — был впервые обнаружен в Европе. Об этом сообщает Current Biology.

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Согласно исследованию экологов, муравьи были обнаружены на юге Италии, в некоторых регионах Сицилии. Открытие сделали в ходе изучения муравьиных колоний в окрестностях города Сиракузы. До этого данного вида насекомых в Европе не было.