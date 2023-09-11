Один из самых опасных видов муравьев обнаружили в Европе
Один из наиболее опасных инвазивных видов муравьев — красные огненные — был впервые обнаружен в Европе. Об этом сообщает Current Biology.
Согласно исследованию экологов, муравьи были обнаружены на юге Италии, в некоторых регионах Сицилии. Открытие сделали в ходе изучения муравьиных колоний в окрестностях города Сиракузы. До этого данного вида насекомых в Европе не было.
Красные огненные муравьи являются одним из самых опасных инвазивных видов живых существ на Земле, поскольку их распространение сопровождается серьезным сокращением численности и разнообразия других видов животных и растений. Их впервые завезли вместе с товарами в США из Южной Америки в 1930-х годах. Затем они также были завезены в Китай, Индию, Австралию и Новую Зеландию.
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