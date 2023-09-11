Для Huawei Mate 60 Pro вышел чехол с жидкостным охлаждением

Сегодня стало известно, что ассортимент официальных чехлов для этого устройства пополнился новинками.

© Ferra

Изначально компания предлагала всего два официальных чехла для Mate 60 Pro. Однако сегодня в Сети появилась информация о том, что она добавит ещё три варианта, увеличив общее количество до пяти.

Среди новинок — чехол с жидкостным охлаждением под названием «Micropump Liquid Cooling Shell», стоимостью около $40.

Этот инновационный чехол предназначен для эффективного рассеивания тепла и по своим характеристикам схож с аналогами для Oppo Find X5 Pro и OnePlus 10T.