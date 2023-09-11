Умер клонировавший овечку Долли ученый Уилмут

На 80-м году жизни скончался ученый Иэн Уилмут, руководивший рабочей группой, которая создала в 1996 году первое клонированное млекопитающее — овечку Долли. Об этом сообщает Scottish Sun со ссылкой на заявление Эдинбургского университета.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине профессора сэра Яна Уилмута. Он был титаном научного мира, возглавляя команду Рослинского института, которая клонировала овцу Долли — первое млекопитающее, клонированное из взрослой клетки, — что изменило научное мышление того времени», — сообщили в вузе.

Там отметили, что прорыв Уилмута до сих пор продолжает «подпитывать многие достижения в области регенеративной медицины сегодня». Он работал в университете с 2005 по 2012 год.