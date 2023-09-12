Астрономы открыли новую массивную галактику

Астрономы открыли ранее неизвестную галактику. Ее описали как «массивную и неподвижную», с большим красным смещением.

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Галактика, получившая название COSMOS-1047519, была обнаружена с помощью телескопа Keck I. Исследование показало, что она практически перестала формировать новые звезды. Наблюдения выявили «очень большую звездную массу и очень низкую скорость звездообразования».

Ученые заключили, что масса COSMOS-1047519 составляет около 60 миллиардов солнечных масс. При этом скорость звездообразования достигала всего 10 солнечных масс в год. Вероятно, в прошлом галактика пережила взрыв активности, затем произошло быстрое (в течение 100 миллионов лет) угасание.

По мнению ученых, такие объекты из древней Вселенной являются прародителями гигантских эллиптических галактик. На данный момент известно очень мало галактик такого типа. Между тем они имеют большое значение для нашего понимания ранних стадий развития Вселенной.