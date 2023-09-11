Apple поднимет цену лишь на одну модель iPhone 15

Каждый год мы сталкиваемся со слухами о том, что Apple собирается повысить цены на свои новые модели iPhone.

Однако в этом году эти слухи, похоже, станут реальностью. Согласно информации от тайваньской аналитической компании TrendForce, купертиновцы намерены повысить цену на самую премиальную модель iPhone — iPhone 15 Pro Max — на $100, установив её стоимость в $1199.

Этот рост обусловлен рядом факторов. Во-первых, новая модель будет оснащена перископическим объективом для съёмки на большие расстояния.

Во-вторых, корпус смартфона будет выполнен из титана вместо нержавеющей стали, что сделает его более лёгким и прочным. Эти инновации, по мнению экспертов, полностью оправдывают повышение цены.