Apple представит iPad Air 6 на базе «компьютерного процессора» M2 уже в октябре

Судя по свежим слухам, шестое поколение iPad Air должно появиться в октябре, став единственным обновлением линейки iPad в 2023 году.

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Эта информация была раскрыта в китайских социальных сетях и вызвала большой интерес среди поклонников продукции Apple.

Ожидается, что новый iPad Air будет работать на базе процессора M2, который ранее использовался в компьютерах бренда. Это может сделать новый планшет одним из самых мощных в линейке Apple, предоставляя пользователям высокую производительность и множество интересных возможностей.

Пока что нет подтвержденной информации о других характеристиках устройства или его стоимости.