Изменение климата может изменить горные леса Италии
Ученые составили модели распределения разных деревьев по итальянским горам. Численность некоторых видов сократится, а других наоборот — увеличится. Сохранение деревьев зависит от количества выбросов, которые производит человек. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Forests and Global Change.
Деревья — одни из самых ценных ресурсов на Земле. Они влияют на доступность и качество воды, создают и сохраняют почву и поддерживают разнообразие живых существ. Около трети территории Италии покрыто лесами. Однако недавние засухи, пожары и выбросы нанесли им огромный ущерб. При этом горные леса больше всех остальных уязвимы перед климатическим кризисом.
Чтобы оценить масштаб проблемы, команда ученых создала модели будущего устройства лесов в пяти горных районах на Апеннинах и в Альпах. Туда же они включили два климатических сценария: один, где выбросы снижаются, и второй, где изменений нет.
Оказалось, что в обоих случаях сократится ареал большинства деревьев. Больше всех уязвимы сильберлок (серебристая пихта) и европейский бук. А вот австрийский дуб и европейская лиственница будут только расширять свою территорию.
Деревья вторгаются и в другие горные экосистемы, поэтому альпийские луга станут меньше. Под угрозой оказались северные и северо-восточные Апеннины.
Некоторые виды одновременно помогут и навредят горам. Например, морская сосна может обогатить леса южных Апеннин, но в то же время создать пожарную угрозу из-за своей уязвимости к огню.
Ученые предупредили, что ситуация еще может измениться. Их модель поможет найти те виды деревьев, которые переживут климатический кризис. Авторы составили карту пригодности земель для будущих лесопосадок вплоть до 2050 года.
«Мы можем рассматривать эту работу как эксперимент, который будет продолжен. Мы планируем углубить исследования в Италии с помощью европейских фондов, а также расширить географию исследования и его временной горизонт», — заявил Серджио Ноче, соавтор исследования из Евро-Средиземноморского центра по изменению климата.