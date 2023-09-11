Изменение климата может изменить горные леса Италии

Ученые составили модели распределения разных деревьев по итальянским горам. Численность некоторых видов сократится, а других наоборот — увеличится. Сохранение деревьев зависит от количества выбросов, которые производит человек. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Forests and Global Change.

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Деревья — одни из самых ценных ресурсов на Земле. Они влияют на доступность и качество воды, создают и сохраняют почву и поддерживают разнообразие живых существ. Около трети территории Италии покрыто лесами. Однако недавние засухи, пожары и выбросы нанесли им огромный ущерб. При этом горные леса больше всех остальных уязвимы перед климатическим кризисом.

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Чтобы оценить масштаб проблемы, команда ученых создала модели будущего устройства лесов в пяти горных районах на Апеннинах и в Альпах. Туда же они включили два климатических сценария: один, где выбросы снижаются, и второй, где изменений нет.

Оказалось, что в обоих случаях сократится ареал большинства деревьев. Больше всех уязвимы сильберлок (серебристая пихта) и европейский бук. А вот австрийский дуб и европейская лиственница будут только расширять свою территорию.

Деревья вторгаются и в другие горные экосистемы, поэтому альпийские луга станут меньше. Под угрозой оказались северные и северо-восточные Апеннины.

Некоторые виды одновременно помогут и навредят горам. Например, морская сосна может обогатить леса южных Апеннин, но в то же время создать пожарную угрозу из-за своей уязвимости к огню.

Ученые предупредили, что ситуация еще может измениться. Их модель поможет найти те виды деревьев, которые переживут климатический кризис. Авторы составили карту пригодности земель для будущих лесопосадок вплоть до 2050 года.