MediaTek представила улучшенный процессор Dimensity 7200 Ultra

Тайваньский чипмейкер MediaTek анонсировал SoC Dimensity 7200 Ultra. Чип представляет собой улучшенную версию Dimensity 7200, который используется в Vivo V27.

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Особенности

Dimensity 7200 Ultra построен по 4-нм техпроцессу и включает в себя 8 ядер: два ядра ARM Cortex-A715 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и шесть ядер Cortex-A510. Это похоже на структуру чипсета Dimensity 7200. Кроме того, новый SoC оснащён графическим процессором ARM Mali-G610 и MediaTek APU 650 5-го поколения для обработки ИИ.

Благодаря 14-битному HDR-ISP, Imagiq 765,5, чипсет также поддерживает датчики камер с разрешением до 200 Мп и запись 4K-видео со скоростью до 30 к/с. Также стоит отметить поддержку оперативной памяти LPDDR5, встроенных накопителей UFS 3.1, дисплеев с частотой до 144 Гц, технологии HyperEngine 5.0, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 и GPS.

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