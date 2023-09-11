Просверливший голову россиянин ради контроля снов представил новое открытие

Российский исследователь и экспериментатор Михаил Радуга, который решился летом на эксперимент с дрелью ради вывода осознанных снов на новый уровень, представил свое новое открытие. Ему удалось научиться в реальности воспроизводить мелодии из снов. Он пообещал выпустить для этого специальное устройство, сообщает Telegram-канал Baza.

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Теперь изобретатель может транслировать в реальности мелодии, которые спящий человек слышал во сне.

В эксперименте приняли участие четверо добровольцев, которые практикуют осознанные сны. Испытуемых обучили напрягать мышцы рук, чтобы воспроизводить услышанные во сне музыкальные ритмы.

После этого добровольцев попросили погрузиться в осознанный сон и подключили к ним датчики для электромиографии. Затем, по словам Михаила, троим удалось с помощью мышечных сокращений передать исследователям данные о звуках из сна.

На такой эксперимент Михаила натолкнуло желание воспроизвести в жизни несуществующую песню Rammstein, которую услышал во сне.

Мужчина анонсировал выпуск специального устройства, которое позволит «каждому человеку находить гениальные мелодии во сне и транслировать их в реальность».