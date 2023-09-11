ChatGPT обвинили в повышенном расходе воды

Популярный чат-бот ChatGPT влияет на повышенное потребление воды, предназначенное для охлаждения дата-центров. Соответствующий доклад ученых Калифорнийского университета (США) был опубликован в репозитории arXiv.

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По словам исследователя Шаолея Рена, ChatGPT и прочие подобные программы значительно нагружают оборудование в дата-центрах во время обработки запросов пользователей. Для этого приходится расходовать повышенное количество воды, необходимое для охлаждения оборудования.

Шаолей Рен оценил, что ChatGPT косвенно потребляет порядка 500 миллилитров воды во время обработки от 20 до 50 запросов. Ученый обвинил создателей чат-ботов в том, что они не обращают внимание общественности на эту проблему: «Если люди не знают об использовании ресурсов, то они не смогут помочь их сохранить».

В ответ на Microsoft, которая поддерживает работоспособность ChatGPT, подтвердили проблему. В корпорации заявили, что уже ищут пути снижения потребления энергии и прочих ресурсов в своих дата-центрах. Судя по актуальному экологическому отчету Microsoft, глобальное потребление воды в компании выросло на 34 процента в период с 2021 по 2022 год — до 6,4 миллиарда литров в год.