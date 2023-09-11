В Иране назвали сроки запуска спутника с нового космодрома Чабахар

"Строительство космодрома Чабахар состоит из трех этапов, сейчас космическое агентство ведет работы над завершением первого этапа постройки, и мы надеемся, что в первой половине 1403 года - начале 1404 года (соответствует сентябрю 2024 - июню 2025 года по григорианскому календарю - прим. ТАСС) мы сможем запустить с космодрома спутник и вывести его на солнечно-синхронную орбиту" - приводит его слова агентство Mehr.