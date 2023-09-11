Эксперт рассказал, когда нужно менять аккумулятор в смартфоне

«Практически все аккумуляторные батареи любых устройств — это расходный материал, при этом у нас очень редко кто меняет аккумулятор в своём смартфоне. А делать это нужно как минимум раз в три года, а ещё лучше — раз в два года. Далее — по возможности не заливать смартфон и не оставлять его под прямыми солнечными лучами. Нет никакого правила, как выбрать безопасный смартфон, потому что загореться может абсолютно любая модель. В год происходит от 100 до 150 таких возгораний, и это смартфоны абсолютно разных производителей», — пояснил специалист.