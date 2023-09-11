Honor Magic V2: обзор самого тонкого складного смартфона

Смартфоны с гибкими экранами, переболев детскими болезнями, характерными для каждого нового формата, из забавы для гиков постепенно превращаются в полезные и универсальные девайсы. Таков Magic V2, новый смартфон от Honor, ставший главной новинкой, прошедшей в начале сентября технологической выставки IFA 2023. Благодаря тому, что китайская премьера Honor Magic V2 состоялась летом, у нас появилась возможность протестировать новинку почти одновременно с ее глобальной презентацией.

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Конструкция и дизайн

Видео дня

После презентации на IFA Honor Magic V2 вышел на какое-то время в топ поисковых запросов в Google Trends в разделе "Технологии", а многочисленные видео со стенда Honor с рассказами о Magic V2 отлично "разошлись" в YouTube. В чем причина такого интереса к смартфону не самой крупной китайской компании, который пока продается только в Китае и не имеет за его пределами никакой рекламной поддержки.

Главное, что впечатлило всех, включая нас, это его технические характеристики. Редкий случай, когда обзор стоит начать именно с них.

Honor Magic V2 очень тонкий. Его толщина составляет всего 9,9 мм. По сути, он такой же тонкий, как и обычный смартфон, и весит примерно столько же - 231 грамм. К примеру, толщина Samsung Galaxy S23 Ultra 8,9 мм, а iPhone 14 Pro Max весит 240 грамм. И это два актуальных флагмана от двух премиальных брендов.

Если же сравнивать его со складными смартфонами, то толщина Galaxy Z Fold 5 и Pixel Fold в раскрытом виде составляет 6,1 мм и 5,8 мм соответственно, а в сложенном виде 13,4 мм у Galaxy Z Fold 5 и 12,1 мм у Pixel Fold. Как говорят в футболе "счет на табло".

В сложенном виде Honor Magic V2 можно вполне комфортно использовать одной рукой. Внешний 6,43 дюймовый дисплей с пропорциями 20:9 оказался удачным решением. Он не такой короткий и широкий, как у Google Pixel Fold, и не такой высокий и узкий, как Galaxy Z Fold 5. А еще у Honor Magic V2 самый большой аккумулятор среди всех складных смартфонов. Его емкость - 5000 мАч.

В сложенном виде Honor Magic V2 можно вполне комфортно использовать в одной руке. Фото: Дмитрий Бевза/РГ

Можно сказать, что в Honor Magic V2 пользователи получили то, что давно хотели от складного смартфона в плане эргономики - устройство в сложенном виде, не должно напоминать кирпич, а выглядеть, как обычный смартфон. В Honor постарались реализовать именно эту концепцию. Кстати, во многом, такой толщины и веса удалось добиться за счет новых технологических решений: титанового шарнира и нового аккумулятора.

За то время, пока у нас был HONOR Magic V2, мы, разумеется, не могли проверить надежность шарнира, но швейцарская компания SGS сделала это за нас и подтвердила, что смартфон выдерживает 400 000 закрытий, или до 10 лет службы при складывании 100 раз в день.

Смартфон выдерживает 400 000 закрытий, или до 10 лет службы при складывании 100 раз в день. Фото: Дмитрий Бевза/РГ

Во время презентации глава Honor Джордж Чжао рассказал, что в Honor Magic V2 используется кремниево-углеродный аккумулятор собственной разработки толщиной 2,7 миллиметра. У него, как мы писали выше, самая большая емкость среди складных смартфонов. Для сравнения у Galaxy Z Fold 5 аккумулятор 4400 мАч, а у Pixel Fold 4727 мАч.

Что касается цветов, то Magic V2 доступен в черном, золотом, шелково-черном и шелково-фиолетовом цветах. Черная версия имеет заднюю поверхность из эко-кожи (наш вариант), а остальные три, стеклянную заднюю панель.

Что мы хотим от топового складного смартфона? Конечно, хорошие экраны и качественные камеры. И с этим у Honor Magic V2 полный порядок.

Дисплеи

Magic V2 получил 7,92-дюймовый складной OLED-экран разрешением 2156 x 2344 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и максимальной яркостью 1600 нит. Внешний экран - 6,43-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Г, разрешением 1060 x 2376 и яркостью 2500 нит (это очень много) в котором используется устойчивое к падению нанокристаллическое стекло.

Оба экрана имеют разрешение около 402 пикселей на дюйм, и оба используют запатентованную технологию подавления мерцания от Honor, что помогает минимизировать нагрузку на глаза. Подводя итог нашего использования Magic V2, можно сказать, что его большие, яркие дисплеи отлично подходят и для работы, и для игр и для просмотра фильмов (отчасти благодаря вышеупомянутой поддержке HDR10+).

Дмитрий Бевза/РГ

Камеры

Magic V2 может похвастаться тремя тыльными камерами: основной 50 МП (f/1,9), сверхширокоугольной 50 МП (f/2,0) и телеобъективом 20 МП f/2,4, причем последний обеспечивает 2,5-кратный оптический зум. И основная камера и камера с телеобъективом также имеют оптическую стабилизацию изображения.

В верхней части каждого экрана имеется 16-мегапиксельная фронтальная камера, а на камеру внешнего экрана можно снимать видео с качеством до 4K со скоростью до 60 кадров в секунду.

Система Falcon Capture от Honor была перенесена из Magic 5 Pro, а умная оптимизация с использованием искусственного интеллекта помогает сохранить яркость и резкость фотографий, сделанных с помощью Magic V2. ИИ для обработки фото можно отключить, но мы так не делали. Обработка фотографий от Honor ИИ нам действительно понравилась. "Акварельной" раскраски почти не было.

Вот примеры фотографий, сделанных на различные камеры Honor Magic V2 в различных условиях.

Дмитрий Бевза/РГ

Дмитрий Бевза/РГ

Дмитрий Бевза/РГ

Процессор и память

"Под капотом" у Honor Magic V2 новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который можно найти на лучших Android-смартфонах в 2023 году. Magic V2 поставляется с 16 ГБ оперативной памяти и возможностью выбора между 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной. Но в любой конфигурации Magic V2 обеспечивает уровень производительности, который можно ожидать от флагмана в 2023 году.

Просмотр веб-страниц, стриминг, просмотр фильмов, игры, фото и видеосъемка на этом смартфоне не вызывают проблем, а 16 ГБ оперативной памяти позволяют выполнять самые энергоемкие творческие или профессиональные задачи.

Среди других характеристик боковой датчик отпечатков пальцев, поддержка 5G и громкие стереодинамики.

На обоих экранах Honor Magic V2 можно использовать стилус, который, кстати, входит в комплект поставки телефона - по крайней мере, в текущей версии для Китая.

Программное обеспечение

Что касается программного обеспечения, то Magic V2 работает под управлением графической оболочки MagicOS 7.2, основанной на Android 13, и будет поставляется с предустановленными приложениями Google и магазином Google Play

Напомним, что поскольку мы имели дело с версией для китайского рынка, то пришлось немного "поколхозить" для того, чтобы самостоятельно установить привычные программы и привычные магазины приложений.

Из того что можно оценить уже сейчас - это поддержка работы двух приложений в режиме разделенного экрана и в виде окон.

В силу того, что мы использовали смартфон для рынка КНР, то полностью оценить то, как MagicOS 7.2 работает с глобальными версиями популярных приложений на большом складном экране пока невозможно. В полноэкранном режиме работали все протестированные приложения. В режиме разделенного экрана почти все поддерживали вертикальное разделение, но лишь некоторые горизонтальное, а вот специально доработанными под работу на большом экране оказалось лишь несколько приложения Honor.

В целом же говорить о том, как будет выглядеть в плане юзабилити глобальная версия MagicOS 7.2 пока рано. Сейчас интерфейс Magic V2 явно уступает "вылизанному" интерфейсу One UI, который используется в складном Samsung Galaxy Z Fold 5.

Дмитрий Бевза/РГ

Honor Magic V2 продается в Китае за 8999 юаней (около 122 тысяч рублей). В комплектацию входи быстрая 66-ватная зарядка, стилус и очень прикольный чехол с подставкой

Что не так

Несмотря на то, что мы почти весь текст расхваливали технические характеристики и эргономику Honor Magic V2, отметим пару нюансов, которые удивили, причем не со знаком плюс. Во-первых, смартфон не поддерживает беспроводную зарядку. Для флагмана это странно. Во-вторых, мы не нашли информации о его влагозащите в спецификациях. Отсюда можно сделать вывод, что в лучшем случае у него есть защита от брызг.

Но эти, в общем, незначительные недостатки не вызывают сомнений в уровне девайса. Как принято говорить в таких случаях - это ТОП. Со временем станет понятна и надежность конструкции.

Удивление вызывает маркетинговая политика Honor в отношении Magic V2. Пока мы не знаем цену, доступные цвета, и комплектацию смартфона для глобального рынка. Однако, одна вещь известна почти точно. Все источники говорят, что он поступит в продажу "не позднее" первого квартала 2024 года. Что, по сути, означает - HONOR Magic V2, выпущенный в июле 2023 года выйдет не раньше 1 января 2024 года. То есть через 6, а то и 8 месяцев после старта продаж в Китае. Это очень печально, так как несмотря на интерес, который потенциальные покупатели испытывают к нему сейчас через несколько месяцев о нем забудут.

К тому времени OnePlus выпустит Open, OPPO, скорее всего, выйдет с Find N3, мы также ждем HUAWEI Mate X4, появятся утечки о Google Pixel Fold 2 и Samsung Galaxy Z Fold 6. Что-то всегда может придумать Xiaomi. Наверняка появится какая-то "темная лошадка" от Transsion, в частности очень многообещающе выглядит презентация Tecno в Сингапуре в конце сентября. И есть подозрение, что к 2024 году HONOR Magic V2 не будет таким "Вау" и Sexy, каким он является на данный момент. Тем не менее, рекомендовать покупать китайскую версию прямо сейчас мы не станем. Адаптация китайского смартфона под российские реалии удел энтузиастов, которые в наших советах не нуждаются. Всем остальным можем посоветовать набраться терпения, и ждать появления Magic V2 на глобальном рынке и в России. Вдруг сработает новогодняя магия и Magic V2 выйдет на глобальный рынок к Рождеству.