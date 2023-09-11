В кургане под Волгоградом найдены уникальные сокровища древних сарматов

В промышленной зоне города Волжского археологи обнаружили два уникальных нетронутых сарматских захоронения. В понедельник 11 сентября губернатор Андрей Бочаров лично отправился на это место, чтобы своими глазами увидеть найденные артефакты, сообщает пресс-служба областной администрации.

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Это неожиданное открытие специалисты ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» сделали, занимаясь раскопками древнего сарматского кургана. Археологам удалось найти царственные захоронения сарматов. Центральное погребение подверглось грабежу кладоискателей вероятно еще в XVII-XIX веках, однако два дополнительных погребения в стороне от центра кургана остались нетронутыми.

Многие сотни лет земля надежно хранила в своих недрах эллинистическую серебряную посуду, железные мечи в золотых обкладах ножен, колчанные крючки, множество золотых изделий, украшавших их владельцев ориентировочно во втором веке до н.э., и много других бесценных вещей.