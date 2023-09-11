Google Chrome начал передавать историю посещений рекламодателям

Google запустила Privacy Sandbox для отслеживания интересов юзеров Chrome
Google постепенно вводит в эксплуатацию платформу онлайн-рекламы, известную как Privacy Sandbox. Смысл её в том, чтобы отобрать отслеживание интересов пользователей у сторонних cookies.
Как объясняют сами разработчики, новая функциональность предоставит людям больше выбора в отношении выводимой персонализированной рекламы. При запуске Google Chrome теперь будет выводиться алерт «Enhanced ad privacy in Chrome».
«Браузер отслеживает в истории посещённых веб-станиц темы, которые интересны пользователю. Сайты могут выдать предпочтения и позже спросить разрешения на показ персонализированных рекламных объявлений», — пишет команда девелоперов. «При этом вы сможете выбрать конкретные темы и веб-ресурсы, которые будут использоваться для вывода рекламы».
В окне будет две кнопки: «Понятно» и «Настройки». Кстати, ряд внимательных пользователей отметили, что новая функциональность будет работать вне зависимости от того, какую кнопку вы нажмёте.
Для генерации интересов пользователей на основе истории просмотра сайтов отвечает «Ad Topics», основной компонент Privacy Sandbox. Управлять конфигурацией новой функции можно в настройках Chrome (пункт «Конфиденциальность и безопасность»).