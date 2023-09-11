Google Chrome начал передавать историю посещений рекламодателям

Google постепенно вводит в эксплуатацию платформу онлайн-рекламы, известную как Privacy Sandbox. Смысл её в том, чтобы отобрать отслеживание интересов пользователей у сторонних cookies.

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Как объясняют сами разработчики, новая функциональность предоставит людям больше выбора в отношении выводимой персонализированной рекламы. При запуске Google Chrome теперь будет выводиться алерт «Enhanced ad privacy in Chrome».

«Браузер отслеживает в истории посещённых веб-станиц темы, которые интересны пользователю. Сайты могут выдать предпочтения и позже спросить разрешения на показ персонализированных рекламных объявлений», — пишет команда девелоперов. «При этом вы сможете выбрать конкретные темы и веб-ресурсы, которые будут использоваться для вывода рекламы».

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В окне будет две кнопки: «Понятно» и «Настройки». Кстати, ряд внимательных пользователей отметили, что новая функциональность будет работать вне зависимости от того, какую кнопку вы нажмёте.

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