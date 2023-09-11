Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 получат новый датчик сердцебиения

В рамках презентации Wonderlust, запланированной на 12 сентября, Apple готовится представить новые модели умных часов — Watch Series 9 и Watch Ultra 2.

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Основное отличие новинок от предшественников заключается в использовании обновлённого оптического датчика сердечного ритма вместо датчика третьего поколения.

Компания также сосредоточит внимание на улучшении производительности устройств. Часы будут работать на новом чипе A15, что обещает «значительный прирост в скорости обработки данных».

Кроме того, оба устройства получат новый ультраширокополосный чип U2, который улучшит функциональность поиска устройства через «Find My».

Что же до дизайна, то Watch Series 9 будут доступны в размерах 41 и 45 мм, а Watch Ultra 2 — только в размере 49 мм.

Интересным нововведением можно назвать использование более экологичных материалов и возможность выбора чёрного цвета для модели Ultra 2.