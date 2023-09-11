Meta* намерена создать ИИ мощнее GPT-4

Американская корпорация Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) ведет разработку системы искусственного интеллекта (ИИ), которая должна стать мощнее GPT-4 от компании OpenAI. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Wall Street Journal.

В конце прошлого года американская компания OpenAI запустила нейросеть ChatGPT, которая способна вести диалог, искать ошибки в коде, помогать с поиском информации и писать научные работы и даже стихи. Всего за два месяца чат-бот приобрел аудиторию в 100 млн пользователей, установив рекорд по быстроте роста приложения. Компания Microsoft инвестировала более 13 миллиардов долларов в OpenAI. Стоимость стартапа достигла 29 миллиардов долларов.

По данным The Wall Street Journal, специально сформированная руководителем Meta* Марком Цукербергом рабочая группа ведет разработку технологии, которая позволит пользователям создавать сложные тексты и анализировать информацию, также как и GPT-4.

В настоящее время компания строит новые центры обработки данных и приобретает чипы H100 компании Nvidia, необходимые для обучения ИИ. Руководство Meta* рассчитывает начать первые тесты системы в начале следующего года. При этом Цукерберг считает, что новая технология должна иметь открытый программный код, что позволит сделать ее бесплатной и быстро развивать при помощи пользователей.

Также источник издания отметили, что новая система должна быть мощнее Llama 2, которая была представлена компанией Meta* совместно с Microsoft в июле. Тогда Марк Цукерберг обратил внимание на то, что новый ИИ, в отличие от своих конкурентов, может свободно использоваться в исследовательских и коммерческих целях, так как обладает открытым кодом.