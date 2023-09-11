Вымирание крупной добычи заставило человека эволюционировать

Израильские ученые проанализировали орудия древних людей и поняли, что вымирание крупной добычи вынудило наших предков проявить изобретательность и создать более продвинутое оружие. Иначе человек просто не смог бы себя прокормить. Это повлияло на культурное развитие Homo Sapiens. Исследование опубликовано в журнале Quaternary.

Люди начали делать каменные орудия труда около 3 миллионов лет назад. Спустя еще миллион лет они начали охотиться. Человек прямоходящий (Homo Erectus), предок всех остальных видов, пользовался деревянным копьем; скорее всего, он вонзал его в крупную добычу с близкого расстояния. Около 300 тысяч лет назад появились человек разумный (Homo Sapiens) и неандертальцы, которые добавили к копьям каменные наконечники. 50 тысяч лет назад Homo Sapiens начал использовать лук со стрелами, а спустя еще 25 тысяч лет он создал капканы и рыболовные крючки.

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Эти факты о древней охоте уже давно известны. Однако не было гипотезы, которая бы объяснила всю эволюцию орудий одной причиной. Ученые из Тель-Авивского университета решили проверить теорию о том, что развитие орудий связано с вымиранием крупной добычи.

Для этого они проанализировали находки в девяти доисторических стоянках в Южной и Восточной Африке, Испании и Франции. 300 тысяч лет назад в них поселились неандертальцы и Homo Sapiens. Исследователи нашли каменные орудия, кости слонов и ланей. Также ученые провели раскопки и в пещере Кесем, Израиль. Они пришли к выводу, что слоны, долгое время кормящие древних людей, исчезли как раз около 300 тысяч лет назад. Более мелкие животные, на которых пришлось охотится людям, были менее калорийны.

Кроме того, сама охота стала сложнее. Чтобы добыть мясо слона, достаточно было деревянного копья и ловушки. А вот маленькое или среднее животное поймать сложнее. Например, олени могут убежать даже при ударе деревянного копья, и их почти не заманить в ловушку. Тогда древний человек изготовил каменный наконечник. Он оставляет серьезную рану, и олень не способен скрыться от охотника.

Среди находок на древних стоянках ученые обнаружили эти каменные наконечники. Они были сделаны с помощью леваллуазкой техники: древний мастер брал сердцевину из камня хорошего качества и одним ударом отрезал от нее заостренный кусок. Чтобы сделать такой наконечник, люди должны были вообразить результат — а это один из показателей когнитивного развития.

Размер добычи постоянно уменьшался. Если миллион лет назад средний вес добычи был 3 тонны, то 20 тысяч лет назад — всего 50 килограмм. Об этом говорят орудия охоты: чем меньше добыча, тем тоньше становится наконечник копья. Наконец, когда охота совсем потеряла свою эффективность, люди стали одомашнивать животных и выращивать растения. Так началась сельскохозяйственная революция.