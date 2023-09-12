Создан огибающий препятствия «безмозглый» робот

Ученые Университета штата Северная Каролина создали мягкого «безмозглого» робота, который может перемещаться в сложных и динамичных средах. Поведение мягкого робота определяется его структурой и материалами, из которого он сделан, а не компьютером или вмешательством человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

© North Carolina State University

Мягкий робот, обладающий геометрическим интеллектом, был изготовлен из термочувствительных материалов — лентовидных жидкокристаллических эластомеров. Когда он перемещается по поверхности с температурой не менее 55 градусов Цельсия, то та часть ленты, что касается поверхности, сжимается, что вызывает вращательное движение. При этом чем теплее поверхность, тем быстрее катится робот.

Предыдущая версия робота, которая успешно преодолевала лабиринты, имела симметричную конструкцию, тогда как новый робот состоит из двух отдельных половин. Обе части представляют собой скрученную ленту, однако одна из них вытянута по прямой линии, а другая образует спираль подобно винтовой лестнице. Асимметричная форма позволяет роботу двигаться боком по дугам, подобно лежащему на боку пластиковому стаканчику, что дает ему возможность огибать сложные препятствия.