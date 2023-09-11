СМИ: США запустили спутники для шпионажа за аппаратами РФ и КНР

Defense News: США запустили спутники для шпионажа за аппаратами РФ и КНР
США запустили группу новых спутников-шпионов для слежки за российскими и китайскими космическими аппаратами, сообщает Defense News.
По данным издания, запланированный на 29 августа запуск перенесли на 10 сентября из-за проблем с погодой.
Отмечается, что спутники будут отслеживать "объекты и потенциально опасные действия" на высоте около 35 тысяч километров.
Миссия получила название Silent Barker. Точное количество спутников не уточняется.
Ранее в Пентагоне признали, что спутниковая система Пентагона находится в уязвимом состоянии, поскольку слишком большая часть их разведывательных и коммуникационных возможностей размещается на нескольких аппаратах.