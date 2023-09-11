СМИ: США запустили спутники для шпионажа за аппаратами РФ и КНР

США запустили группу новых спутников-шпионов для слежки за российскими и китайскими космическими аппаратами, сообщает Defense News.

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По данным издания, запланированный на 29 августа запуск перенесли на 10 сентября из-за проблем с погодой.

Отмечается, что спутники будут отслеживать "объекты и потенциально опасные действия" на высоте около 35 тысяч километров.

Миссия получила название Silent Barker. Точное количество спутников не уточняется.