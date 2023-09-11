Инсайдер: Apple прекратит производство iPhone 13 mini

Apple намерена прекратить производство новых экземпляров iPhone 13 Mini, самой новой на текущий момент модели в этой серии. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

По данным Гурмана, сроки поставки новоприобретенных iPhone 13 Mini во многих американских Apple Store сейчас составляют 2-3 недели. В отдельных случаях временное окно растягивается до 6-8 недель.

Гурман связывает возникший дефицит смартфонов с резким сокращением объема их производства, а также считает сигналом о скором прекращении выпуска модели вовсе. Инсайдер считает, что о полном прекращении производства iPhone 13 Mini может быть объявлено после презентации iPhone 15, которая состоится 12 сентября.

MacRumors не исключает, что Apple закроет серию iPhone Mini. На это указывает, во-первых, тот факт, что с выходом серии iPhone 14 купертиновцы начали выпускать модели Plus. Вторым фактом является отсутствие слухов о новой итерации iPhone Mini.