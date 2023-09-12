В Совфеде призвали блокировать не соблюдающие законодательство VPN-сервисы

VPN-сервисы должны соблюдать законодательство РФ, нарушителей по результатам мониторинга нужно блокировать. Об этом заявил "РГ" на полях Восточного экономического форума член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

© Unsplash

"Важно провести мониторинг VPN-сервисов, проверить, насколько они выполняют законодательство. Те, которые не выполняют, естественно, необходимо блокировать", - сказал сенатор.

Он также считает, что важно блокировать информацию, которая описывает, каким способом можно обойти запреты и блокировки, которые сегодня существуют в нашей стране.

"Важно, чтобы все VPN-сервисы, соблюдали законодательство Российской федерации. Сейчас многие из них помогают получать доступ к запрещенному контенту в РФ", - пояснил Шейкин.

По его словам, сайты, которые уже заблокированы, несут ложную информацию, запрещенный и нелегальный контент.

Все механизмы для блокировки уже есть у Роскомнадзора.

"Мы сейчас активно в этом направлении работаем. Еще уделим особое внимание тому, чтобы у наших граждан был доступ только к разрешенным на территории РФ сайтам и интернет-ресурсам", - подчеркнул сенатор.

Артем Шейкин также рассказал, что предполагается оценить результат работы закона о такси и по итогам этой оценки сделать выводы.