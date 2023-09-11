Hermès удалил со своего сайта все ремешки для Apple Watch

В преддверии презентации Apple 12 сентября модный дом Hermes удалил со своего сайта все ремешки для смарт-часов Apple Watch. На это обратила внимание редакция издания 9To5Mac.

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Журналисты считают, что данное действие Hermes подтверждает ранние слухи о намерении Apple отказаться от использования кожаных аксессуаров для всех своих продуктов. В 9To5Mac не исключают, что партнерство Apple и Hermes полностью прекращено. Американский IT-гигант заменит все премиальные кожаные изделия для всех устройств на тканевые.

Hermès

Например, уже известно, что Apple не будет выпускать для iPhone 15 фирменные кожаные чехлы, как было раньше. Их заменит серия тканевых аксессуаров FineWoven из 10 цветов: «черный», «тутовый», «серо-коричневый», «вечнозеленый», «тихоокеанско-синий», «глициниевый», «антикварно-белый», «масляно-желтый», «оранжевый» и «розовый».

Журналисты также отметили, что, хотя Hermes больше не продает кожаные ремешки, их все еще можно купить на сайте Apple. По данным 9To5Mac, Apple предоставила своим сотрудникам скидку 90% на покупку премиальных аксессуаров для Apple Watch.