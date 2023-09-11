«Газпром-медиа» запускает студию нейропродакшена

«Газпром-медиа холдинг» (ГПМХ) запускает опытное производство контента с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Студия нейропродакшена открывается на базе R&D-подразделения компании — D. lab (цифровой лаборатории ГПМХ). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечают в холдинге, сейчас в разработке студии AIGC-проекты (контент, созданный ИИ) для компаний ГПМХ — анимация с применением генеративных технологий, виртуальные ведущие, переработка архивного контента, рекламные спецпроекты.

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Планируется, что разработки D. lab будут использовать не только в периметре холдинга. Лаборатория предложит собственные решения в области автоматизации производства контента. При этом они рассчитаны не только на профессиональных производителей контента, указали в компании.

«Разработки D. Lab ориентированы и на компании корпоративного сектора, у которых появится возможность значительно расширить способы коммуникации со своими клиентами и сотрудниками. Уже ведутся переговоры с внешними заказчиками из банковского сектора, госкорпорациями и медиарекламным бизнесом», — подчеркнули в ГПМХ.

По словам руководителя D. lab Эдуарда Мааса, нейростудия нужна «не для того, чтобы теперь всё делали роботы». «Они нам не снимут ни сериальный хит, ни топовое шоу, но помогут разгрузить создателей от рутины и снизить затраты на отдельные процессы минимум в три раза. Например, вместо ручной отрисовки различных фонов, персонажей или деталей можно будет выбирать из предложенных нейросетями вариантов, созданных на основе промптов», — пояснил Маас, обратив внимание, что пока не серийное, а опытное производство. Сейчас одна из важнейших задач нейростудии — «исследование и формирование новых индустриальных стандартов производства контента, подразумевающих новые цепочки и новые компетенции».

Свои разработки в AIGC ГПМХ планирует представлять на собственных платформах в специально создаваемых каналах (Rutube, Yappy), которые D.lab запустит этой осенью.

Эдуард Маас, руководитель D.lab:

«AIGC — уже не просто хайп с весёлыми картинками и видосиками, а большая трансформация медиа. Нейросети сейчас позволяют делать не только мемасики — они подхватывают и оптимизируют профессиональный производственный процесс.



Вместе с мэйджорским и пользовательским контентом совсем скоро и вполне твёрдо встанет на ноги нейросетевой. Как медийный холдинг мы решили серьёзно включиться в этот неизбежный тренд и активно развиваться в AIGC».