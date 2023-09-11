Смертельно опасная бактерия стала источником электричества

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны впервые смогли получить электричество из смертельно опасной бактерии E. coli. Для этого ее изменили с помощью технологий биоинженерии.

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В природе существуют экзотические микробы, вырабатывающие электричество естественным путем. Но они нуждаются в особых условиях окружающей среды.

Кишечная палочка E. coli может расти в самых разных источниках. Чтобы придать ей новые свойства, исследователи применили процесс под названием внеклеточный перенос электронов (EET).

Ученые выделили компоненты Shewanella oneidensis MR-1 (бактерии, вырабатывающей электричество) и сконструировали оптимизированный путь, который охватил внутреннюю и внешнюю мембраны клетки. В результате им удалось добиться трехкратного увеличения выработки электрического тока.

Важно, что E. coli смогла вырабатывать электричество в различных средах, включая сточные воды. Экзотические бактерии не выживали в таких условиях, тогда как кишечная палочка процветала, сообщает Joule.

«Мы производим электроэнергию, одновременно перерабатывая органические отходы – убиваем двух зайцев одним выстрелом», – отметили авторы научной работы.