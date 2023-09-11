Исследование: Солнце заставляет поверхность Луны дрожать дважды в сутки

Каждое утро и каждый вечер поверхность Луны сотрясает множество мелких толчков, вызванных резкими перепадами температуры из-за нагрева лучами Солнца. Эти колебания происходят настолько регулярно, что по ним можно сверять часы, говорится в исследовании ученых Калифорнийского технологического института в США. Доклад опубликован в научном журнале Journal of Geophysical Research: Planets (JRG: Planets).

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Без изолирующей атмосферы Луна может в течение суток нагреться до 120 °C, а затем остыть до -133 °C. Температурные колебания заставляют лунную твердь сжиматься и расширяться, приводя к небольшим лунотрясениям.

Исследователи также засекли необычный источник сейсмической активности на спутнике Земли. Им оказалась посадочная площадка космического корабля «Апполон-17», прибывшего на Луну в 1976 году. Металлоконструкции разогревались так сильно, что их вибрации удалось засечь с помощью сейсмометров.

Понимание природы лунотрясений необходимо для будущих пилотируемых миссий и создания баз на Луне, поскольку тепловое сжатие и расширение поверхности необходимо учитывать при проектировании конструкций.