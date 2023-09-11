NASA выделит почти $1 млн на «мешки» для космического мусора

Американский космический стартап TransAstra стал победителем конкурса на создание «мешков» для сбора мусора на орбите Земли, объявленного NASA.

Представители компании рассказали изданию Space News, что сумма сделки составляет 850 тысяч долларов. Контракт предусматривает, что TransAstra создаст прототип устройства и успешно испытает его на Земле.

Идею захвата космического мусора с помощью надувных конструкций предложили специалисты Лаборатории реактивного движения NASA, работавшие над проектом по защите от астероидов. Поначалу таким образом намеревались ловить потенциально опасные объекты в околоземном пространстве и отсылать их на лунную орбиту.

TransAstra собирается выпускать «мешки», которые смогут удерживать как микроспутники весом 1,3 кг, так и отработанные корпусы ракет, геостационарные аппараты связи и астероиды массой до 50 тысяч тонн.