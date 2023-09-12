Курс на Солнце: получится ли с Земли увидеть комету Нисимура

В эти дни к Солнцу приближается комета C/2023 P1 (Нисимура), которую обнаружили совсем недавно. Как удалось ее открыть и можно ли понаблюдать за космическим объектом с Земли, расскажет научный обозреватель Николай Гринько.

© science.nasa.gov/Dan Bartlett

В ночь на 12 августа 2023 года астроном-любитель из Японии по имени Хидео Нисимура, как обычно, фотографировал звездное небо. Нельзя сказать, что он новичок в этом деле: на его счету не только годы наблюдения за космосом, но и даже несколько открытий. Например, в 1994-м Хидео вместе с двумя другими астрономами обнаружил комету, которую затем назвали C/1994 N1 (Накамура-Нисимура-Махгольц). А два года назад он открыл еще одну, которой уже единолично дал имя C/2021 O1 (Нисимура).

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Интересно, что снимки ночного неба Хидео делает не с помощью специализированной аппаратуры вроде телескопов. Астроном-любитель фотографирует на камеру Canon EOS 6D, оснащенную объективом 200 мм f/3,5 – такой комплект можно купить почти в любом магазине техники. На снимках, сделанных в ту ночь, Нисимура разглядел в созвездии Близнецов крохотную точку с едва заметным "хвостом". Просмотрев кадры, которые он сделал вчера и позавчера, Хидео убедился, что это не случайный дефект: объект был и на них, просто не так хорошо виден.

Нисимура послал снимки в астрономическое общество, и вскоре там подтвердили его открытие: это действительно комета, которая на момент съемки находилась на расстоянии 1 астрономической единицы от Солнца и приближалась к нему. Мало того, подняв архивные кадры разных обсерваторий, ученые обнаружили, что объект постоянно попадал в кадр целых семь месяцев до этого – просто никто не обращал внимания.

C/2023 P1 относится к долгопериодическим кометам. Это космические тела с очень длительным периодом обращения вокруг Солнца – он может достигать нескольких тысяч лет. Самая известная гостья в этом списке – комета Галлея, ее период обращения составляет 76 лет. У кометы Нисимура этот показатель посерьезнее: по предварительным оценкам, он может составлять приблизительно 435 лет. Однако в целом об объекте пока мало что известно: нет точных данных ни о его размере, ни о составе. Некоторые астрономы говорят о диаметре в 10 километров, но эта информация будет уточняться и корректироваться.

Ближе всего к Земле открытая японцем комета будет находиться 12 сентября – расстояние составит 126 миллионов километров. Спустя шесть дней она пройдет перигелий (ближайшую к Солнцу точку) своей орбиты на расстоянии в 33 миллиона километров от раскаленной поверхности звезды. Это примерно вдвое ближе, чем располагается Меркурий. Именно в этот момент наше светило будет выбивать из C/2023 P1 больше всего вещества, а значит, кометный "хвост" вырастет до своего максимального размера.

Но желающих увидеть яркое небесное зрелище ждет разочарование, и причин тому несколько. Во-первых, все это время комета для земных наблюдателей будет находиться довольно близко к Солнцу – всего в 15 градусах. Яркий свет, разумеется, очень сильно затруднит наблюдение. Во-вторых, комета Нисимура проходит над Солнцем. С одной стороны, это означает, что она будет выходить из-за горизонта раньше, чем поднимается светило, – и именно в этот момент ее можно будет наблюдать. Но с другой – происходить это будет в предрассветные часы, бодрствовать в которые очень сложно даже самым преданным любителям астрономии.

А в-третьих, к концу сентября C/2023 P1 будет недолго видна и вечером после заката, но всего в 5 градусах над горизонтом. Поэтому жители городов почти наверняка гарантированно не смогут ее наблюдать. А желающих штурмовать крыши и вооружаться телескопами найдется немного.