Песков сравнил дроны с дрынами
Спецпредставитель по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков сопоставил воздушные дроны с дрынами. В ходе выступления перед участниками восьмого ежегодного Восточного экономического форума (ВЭФ) он затронул проблему отсутствия «правильных названий» для технологий, передает РБК.
Песков отметил, что в настоящее время многие «мучаются» с определением дронов, поскольку их часто называют «какими-то непонятными» БАСами (беспилотными авиационными системами) и БПЛА (беспилотными летательными аппаратами).
«Наш подход такой: мы считаем, что сила языка состоит в возможности поглощать враждебные смыслы других языков. Поэтому – хорошее русское слово «дрон» – вы знаете, существует, это почти что то же самое что дрын, но только летающий», – указал спецпредставитель по цифровому и технологическому развитию.
Кроме того, по его словам, в военном деле на смену конницам уже пришли «дронницы».
Напомним, что в последние месяцы ВСУ стали чаще пытаться нанести удары беспилотниками по территории России. В частности, 7 сентября дрон впервые заметили в Волгоградской области — его удалось перехватить силами ПВО. Гражданские и военные объекты повреждений не получили.