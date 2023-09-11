Песков сравнил дроны с дрынами

«Наш подход такой: мы считаем, что сила языка состоит в возможности поглощать враждебные смыслы других языков. Поэтому – хорошее русское слово «дрон» – вы знаете, существует, это почти что то же самое что дрын, но только летающий», – указал спецпредставитель по цифровому и технологическому развитию.