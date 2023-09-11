Дмитрий Песков на ВЭФ назвал дроны летающими дрынами
Выступая перед участниками восьмого ежегодного Восточного экономического форума (ВЭФ), спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков сравнил воздушные дроны с дрынами. Об этом сообщает РБК.
Песков провел эту аналогию, обсуждая проблему отсутствия «правильных названий» для технологий. По его словам, сейчас люди «мучаются» с определением дронов, поскольку их часто называют «какими-то непонятными» БАСами (беспилотными авиационными системами) и БПЛА (беспилотными летательными аппаратами).
«Наш подход такой: мы считаем, что сила языка состоит в возможности поглощать враждебные смыслы других языков. Поэтому – хорошее русское слово «дрон» – вы знаете, существует, это почти что то же самое что дрын, но только летающий», – отметил Песков.
Также спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Песков сказал, что в военном деле на смену конницам уже пришли «дронницы».
Восточный экономический форум, ВЭФ – это международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2023 году ВЭФ пройдет с 10 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).