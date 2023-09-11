Выступая перед участниками восьмого ежегодного Восточного экономического форума (ВЭФ), спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков сравнил воздушные дроны с дрынами. Об этом сообщает РБК.

Песков провел эту аналогию, обсуждая проблему отсутствия «правильных названий» для технологий. По его словам, сейчас люди «мучаются» с определением дронов, поскольку их часто называют «какими-то непонятными» БАСами (беспилотными авиационными системами) и БПЛА (беспилотными летательными аппаратами).

«Наш подход такой: мы считаем, что сила языка состоит в возможности поглощать враждебные смыслы других языков. Поэтому – хорошее русское слово «дрон» – вы знаете, существует, это почти что то же самое что дрын, но только летающий», – отметил Песков.

Также спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Песков сказал, что в военном деле на смену конницам уже пришли «дронницы».