В последние годы искусственный интеллект стал проникать во все сферы нашей жизни. От чат-ботов, таких как ChatGPT, до участия в создании музыкальных треков для престижных музыкальных наград.

Однако недавнее исследование, проведённое учёными из США, показало, что тексты, созданные ИИ, становятся настолько совершенными, что даже эксперты в области лингвистики испытывают трудности в их определении.

В рамках исследования были приглашены специалисты из разных уголков мира, работающие в ведущих лингвистических журналах.

Они получили задание: определить, какие из представленных им текстов были написаны человеком, а какие — искусственным интеллектом. Результаты оказались поразительными: эксперты могли правильно идентифицировать исход происхождения текста лишь в 39% случаев.