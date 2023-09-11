Аналитик рассказал о главной особенности нового бюджетного iPhone

Компания Apple планирует перейти на модемы 5G собственной разработки в 2025 году, и первым устройством с новым чипом станет бюджетный смартфон iPhone 4SE. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на данные известного аналитика TF International Минга-Чи Куо.

Куо также отметил, что изначально выход смартфона был запланирован на 2024 год. Однако из-за проблем Apple с производством фирменных модемов 5G релиз был сдвинут. Другие подробности о смартфоне не раскрываются.

Куо пишет, что Apple стремится к максимальной независимости от сторонних разработчиков чипов. Огромным шагом к этой цели был перевод устройств Mac на процессоры М-серии. Теперь же дело за модемами, которые будут устанавливаться в смартфоны и другие гаджеты с функцией мобильной связи.

Куо пишет, что для достижения независимости в плане связи Apple в 2019 году выкупила у Intel подразделение, которое занимается разработкой систем 5G. Пока работы над фирменным модемом не завершены, Apple продолжает использовать компоненты Qualcomm. Например, в iPhone 14 используется 5G-модем Qualcomm X65.