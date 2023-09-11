Названы смартфоны Xiaomi, которые получат масштабное обновление

Энтузиасты раздобыли и опубликовали полный список смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и Poco, которые в скором времени получат новую прошивку – MIUI 15. Модели устройств перечислил портал XiaomiUI.

В список попали 39 гаджетов Xiaomi, 28 устройств Redmi и 16 смартфонов Poco. Самыми старыми девайсами Xiaomi, которым прочат обновление, стали смартфоны из серий Xiaomi 11 Ultra, Mi 11 и 11i, а также планшеты Xiaomi Pad 5 и 5 Pro. У Redmi – серии смартфонов K40, Note 10 5G, Note 10S, а также планшеты Redmi Pad и Redmi Pad SE. У Poco – серия M4, а также модели X4 Pro 5G и X4.

По данным XiaomiUI, флагманы Xiaomi и Poco начнут получать обновление уже в 2023 году. Чем младше и дешевле модель, тем позже ожидается получение прошивки. О сроках получения апдейта для устройств Redmi информации нет, однако в XiaomiUI считают, что в первую очередь обновления придут на китайские версии смартфонов и планшетов.