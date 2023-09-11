Спутник сфотографировал крупнейшую ракету SpaceX Starship

Спутник WorldView-1 компании Maxar Technologies сфотографировал новейшую ракету SpaceX Starship на орбитальной пусковой установке в Техасе.

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Эта ракета, стоящая на высоте почти 122 метра, выглядит внушительно даже со спутника. На той же пусковой установке, где сделан снимок, ракета готовится к своему второму полёту.

Первый тестовый полёт полностью собранной ракеты Starship прошёл не без проблем, включая неудачное отделение ступеней и самоуничтожение по команде SpaceX.

Однако основатель и глава SpaceX Илон Маск уверен в скором запуске, ожидая лишь лицензии от Федеральной авиационной администрации США (FAA).