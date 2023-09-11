В РФ начали выпускать спутниковые ошейники для наблюдения за тиграми

Производство спутниковых ошейников, при помощи которых отслеживаются перемещения амурских тигров, запущено в России. Раньше для этих целей использовались устройства из Канады, но отечественные производители смогли предложить достойную альтернативу, сообщает РИА «Новости».

Ошейники в качестве эксперимента испытали на тиграх, выпущенных в дикую природу. Это две самки из Хабаровского края, которые прошли реабилитацию и были отправлены в дикую природу в Приморье в этом году. В течение пяти месяцев устройства работали без нареканий.

Зоологи наблюдали, как одна особь, выпущенная в Лазовском районе, ушла на север, в Красноармейский район, не конфликтует на той территории и не заходит в села. Вторая тигрица была выпущена в Пограничном районе и отправилась в Китай, где и находится до сих пор. По данным, полученным с ошейников, и проверок кластеров, хищницы регулярно и успешно охотятся.