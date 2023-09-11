Озвучена возможная причина крушения "Луны-25"

Российская межпланетная станция «Луна-25» могла разбиться из-за неисправности прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л», который до этого не проходил испытания в космосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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Он подтвердил, что это может быть причиной провала миссии. Прибор предназначен для определения ориентации космической станции в пространстве и определения скорости ее полета к Луне. Эти данные «Биус-Л» передает на компьютер «Луны-25», которая выдает ту или иную команду двигателю.

Как отметил собеседник агентства, главный признак надежности любого прибора – его испытанность в полете. При этом прибор для измерения ориентации и ускорения испытаний в космосе не проходил. Сбой в работе «Биус-Л» - одна из версий, окончательное решение вынесет аварийная комиссия.