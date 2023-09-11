В России создали новую технологию для нефтегазовой добычи в Арктике

Ученые Сибирского федерального университета предложили использовать российские нановолокна для повышения качества растворов, применяемых при бурении скважин для добычи нефти и газа в вечной мерзлоте, сообщает РИА Новости.

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По их мнению, добавка позволит повысить эффективность процесса, уменьшит износ оборудования и экологический ущерб от добычи. По словам экспертов, разработка нефтегазовых месторождений в Арктике и ряде прилегающих регионов затруднена из-за сложных горно-геологических и климатических условий. Эффективное развитие отрасли в этом регионе требует новых технологий.

Буровые растворы на водной основе, используемые при строительстве большинства нефтегазовых скважин, малопригодны в условиях вечной мерзлоты. Специалисты указали, что безвозвратные потери раствора при бурении достаточно велики, а от воды оттаивает ствол скважины, что ведет к ее быстрому разрушению.