Найдены ближайшие к Солнцу черные дыры

Астрономы назвали возможное местоположение ближайших к Земле черных дыр. Согласно исследованию, они входят в открытое скопление Гиады.

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Скопление находится на расстоянии 150 световых лет от Солнца. Оно представляет собой группу из нескольких сотен звезд, слабо связанных между собой, но обладающих общими характеристиками, такими как возраст и химический состав.

Ученые создали компьютерную модель, учитывающую положение и скорость звезд в Гиадах, массу и размер самого скопления. Результаты показали, что наблюдаемые характеристики скопления наиболее полно объясняются наличием в его центре нескольких черных дыр.

По словам экспертов, Гиады могут содержать две или три черных дыры. Также возможно, что эти объекты были выброшены из скопления, но это должно было произойти сравнительно недавно – не более 150 млн лет назад.

Гипотетические черные дыры находятся гораздо ближе к Солнцу, чем предыдущий кандидат – объект Gaia BH1. Расстояние между ними составляет 480 парсеков, или 1,5 тысячи световых лет, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.