США запустили ракету с разведывательным спутником

США в воскресенье, 10 сентября, осуществили запуск ракеты Atlas V с разведывательным спутником NROL-107. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании United Launch Alliance.

В компании уточнили, что запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с 41-го стартового комплекса, расположенного на мысе Канаверал во Флориде, в 08:47 по времени Восточного побережья США (в 15:47 по Москве).

Спутник массой до девяти тонн будет размещен на геосинхронной орбите высотой более 41 тыс. км. Он будет выполнять задачи, поставленные Национальным управлением военно-космической разведки и Космических сил США.