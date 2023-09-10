Индийский зонд на пути к Солнцу сделал первый снимок Земли и Луны

Индийский зонд Aditya-L1, запущенный 2 сентября к Солнцу, сделал первый снимок Земли и Луны.

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Фотография сделана спустя два дня после запуска аппарата. На удивительном снимке Луна выглядит как крошечное пятнышко рядом с Землей. Индийская организация космических исследований опубликовала изображение в соцсетях.

2 сентября Индия запустила в космос свою первую солнечную обсерваторию с Космического центра Сатиш Дхаван. «Адитья-L1» направляется к точке Лагранжа Земля-Солнце 1 (L1) — гравитационно-стабильной точке на расстоянии около 1,5 миллиона километров в сторону Солнца. Обсерватория весом 1480 кг должна прибыть в L1 примерно через четыре месяца.

Спутник, размещенный на орбите вокруг точки L1, будет постоянно наблюдать за Солнцем без каких-либо покрытий или затмений. В точке Лагранжа уже находится другой один космический аппарат для изучения Солнца — обсерватория SOHO НАСА и ЕКА, запущенная в декабре 1995 года. Индийский солнечный зонд будет использовать четыре научных инструмента для изучения частиц и магнитных полей и еще четыре других съемки поверхности Солнца и его атмосферы. Это поможет ученым лучше понять солнечную активность, в том числе динамику солнечных вспышек и корональных выбросов.