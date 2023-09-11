Раскрыты точные параметры iPhone 15

Почти все модели новых iPhone будут легче смартфонов Apple 2022 года. Об этом сообщает издание MacRumors, источники которого сообщили журналистам точные параметры некоторых версий iPhone 15.

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Так, по данным MacRumors, толщина, длина и ширина базового iPhone 15 составят 7,8 мм, 147,6 мм и 71,6 мм соответственно. Вес – 171 грамм. Для сравнения: габариты iPhone 14 равны 7,8 мм, 146,7 мм и 71,5 мм, а вес – 172 грамма.

Размер iPhone 15 Pro равен 8,25 мм в толщину, 146,6 мм в длину, а также 70,6 мм в ширину. Вес – 188 граммов. Параметры iPhone 14 Pro: 7,85 мм, 147,5 мм и 71,5 мм, а также 206 граммов.

Толщина, длина и ширина iPhone 15 Pro Max – это 8,25 мм, 159,9 мм и 76,7 мм соответственно. Масса – 221 грамм. Размеры и вес iPhone 14 Pro Max равны 7,85 мм, 160,7 мм, 77,6 мм, а также 240 граммам.

MacRumors пишет, что столь большая разница в весе между моделями Pro текущего и нового поколений обусловлена разными материалами каркаса. Если в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max используется нержавеющая сталь, то в новых устройствах – титан. В случае с базовыми iPhone разница невелика из-за использования алюминия в качестве основного материала корпуса в обоих случаях.

Параметры iPhone 15 Plus не раскрываются.