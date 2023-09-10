Ученые: вейпы повышают риски ОРВИ

Journal of Allergy and Clinical Immunology: вейпы повышают риски ОРВИ. Врачи не устают говорить об опасности курения. Эта вредная привычка увеличивает риски онкологии и заболеваний дыхательных путей. При этом что именно человек курит — значения не имеет, так как электронки тоже опасны. Теперь оказалось, что из-за вейпов страдает иммунитет. Подробности — в нашем материале.

Вейпы опасны для иммунитета

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Специалисты из Университета Бирмингема установили, что пары электронок негативно сказываются на работе иммунных клеток — нейтрофилов, а значит иммунитету после них может быть несладко.

Они взяли анализ крови у здоровых людей, которые никогда не курили — ни сигареты, ни вейпы. Потом эти образцы крови подверглись воздействию паров от 40 затяжек электронки. Если что, это совсем немного — люди обычно курят больше. И да, в части тестов пары были с никотином, а в части — нет. По итогу с нейтрофилами оказалось всё хорошо, но только они утратили способность перемещаться и эффективно отражать атаки инфекций и вирусов. Результаты своего исследования учёные разместили в Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Эксперты также добавили, что в своих предыдущих работах они выяснили, что из-за повреждения нейтрофилов при курении традиционных сигарет могут серьёзно пострадать лёгкие. Получается, что любые сигареты на пользу здоровью не пойдут. Можно попробовать бросить с помощью электронок, но нужно помнить, что они тоже не безвредны.

Почему вейпы опасны

Миф о безвредности вейпов уже давно развеяли врачи и учёные, хотя производители всё ещё говорят обратное. Дело в том, что в жидкостях для электронных сигарет содержатся фенолы, которые раздражают слизистые рта и носа, глицерин — он вредит нервной системе и сердцу, а ещё формальдегид, который может привести к раку, и токсичный акролеин.

При вдыхании этого букета у организма начинается ответная реакция и как результат начинает страдать иммунитет.

Заподозрить что-то неладное можно по следующим симптомам: одышка, кашель, боль в груди, лихорадка, усталость, тошнота, рвота и другие, рассказала ранее эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

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