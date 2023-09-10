Илон Маск рассказал о настоящем президенте США

Настоящим президентом США является не Джо Байден, а тот, кто контролирует его телесуфлер. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск на своей странице в X.

«Настоящий президент — тот, кто контролирует телесуфлер», — выразил свое мнение Маск.

Так миллиардер ответил на высказывание республиканца Боба Маккобба о том, что тот, кто управляет Байденом давно заслуживает импичмент.