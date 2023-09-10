Соцсеть X Илона Маска подала в суд на штат Калифорнию

Соцсеть X (бывшая Twitter) Илона Маска подала в суд на штат Калифорнию из-за закона о модерации. Об этом сообщает Bloomberg.

По закону, соцсети должны публиковать свои правила по борьбе с дезинформацией, преследованием и экстремизмом. Социальная сеть, принадлежащая американскому бизнесмену, посчитала эту норму противоречащей свободе слова и первой поправке к Конституции США.

В иске отмечается, что закон Калифорнии преследует цель оказать давление на платформы социальных сетей, чтобы они удалили контент, который власти считают нежелательным. Таким образом штат вынуждает их придерживаться собственной точки зрения по политическим вопросам.